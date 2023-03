Fortitudo Bologna, Gentilini: "Pronti a comprare"

Marcus Thornton, 30 anni (Ciamillo)

Bologna, 21 marzo 2023 – “Vogliamo presentare un’offerta per la Fortitudo". Matteo Gentilini vicepresidente del Consorzio e amministratore di Flats Service esce allo scoperto e annuncia l’intenzione di acquisire le quote di maggioranza della Fortitudo dall’attuale proprietà. Durante la trasmissione tv Cuore, Fortitudo andata in onda nel pomeriggio su Trc e condotta da Andrea Tedeschi, Gentilini, presente in studio con il padre Maurizio è stato chiarissimo di quale sono le sue intenzioni. Pistoia Fortitudo Bologna 86-78: Aradori non basta "Vogliamo trovare 3-4 imprenditori e fare una proposta all’attuale proprietario. Sono stanco di fare incontri, riunioni e cene e sentire dei continui ’armiamoci e partite’. E’ snervante, siamo a fine marzo, la stagione prossima va programmata già adesso". Entrato in estate nel mondo Fortitudo, passato da un paio di mesi a essere il main sponsor come Flats Service, Gentilini parla di idee e strategie. "La nostra famiglia in tre anni metterà in Fortitudo poco più di un milione di euro, potremmo metterne altri, ma da soli non ce la facciamo. Ripeto non ne posso più di sentire persone che aspettano che andiamo avanti noi per poi seguirci. Entro fine aprile vogliamo sapere cosa fare". Pronto a fare un passo avanti,...