Coach Dalmonte recupera Fantinelli

Bologna, 3 gennaio 2023 – Prima sfida del 2023 per la Fortitudo. Alle 20.45 la formazione di Luca Dalmonte scende in campo a Lecce contro Nardò nella seconda giornata di ritorno del girone Rosso di serie A2.



“La situazione della squadra è in miglioramento rispetto alla necessità di giocare una partita, c’è però il rammarico di non essere riusciti ad allenarsi in modo corretto ed efficiente – sottolinea coach Luca Dalmonte - cercheremo di vincere la nostra, di partita, ovvero fare al meglio quello che siamo in grado di fare. Poi possesso dopo possesso andremo a raccogliere quello che la sirena ci dirà, cercando di non avere alcun tipo di rimpianto. Il lavoro è condizionato, non riusciamo a svilupparlo, ma alla palla a due non dovremo pensarci. La situazione infortunati? Abbiamo recuperato Italiano lunedì e Fantinelli ieri; sarà invece assente Aradori”.



Nardò è in grande condizione, come fare a fermarla?



“Nelle ultime partite ha dimostrato un potenziale offensivo importantissimo, quasi 90 punti a partita e ottime percentuali da 3. L’arrivo di Smith ha provocato uno spostamento delle attenzioni difensive degli avversari, e tutti i suoi compagni riescono ad essere coinvolti con gli spazi che si vengono a creare. Dovremo avere l’idea difensiva di lavorare con grande attenzione nell’uno contro uno di tutti, sapendo che Smith a prescindere potrà fare statistiche importanti. Servirà bilanciare, non dando ad altri giocatori la possibilità di fare la partita”.

Arbitri - Direzione di gara affidata al trio Radaelli, Terranova e Giovannetti.

Nardò Fortitudo Bologna, dove vederla



Radio & tv - Diretta streaming su Lnp Pass e radio su Nettuno Bologna Uno, replica su TRC.