Fortitudo supera Nardò e torna a sorridere

Nardò - Fortitudo Bologna

Lecce, 4 gennaio 2023 – Vittoria di squadra per la Fortitudo Kigili che passa a Lecce, sul campo di Nardò per 73-90 e inizia con una vittoria il 2023.

La formazione di Luca Dalmonte, senza Pietro Aradori e con Matteo Fantinelli e Nazzareno Italiano recuperati solo alla vigilia del match, conferma cuore, carattere e determinazione e passa con pieno merito sul campo di una delle squadre più in forma del momento e che era arrivata al confronto con la Effe con 6 vittorie nelle ultime 7 sfide.

Una vittoria di cuore, di attaccamento alla maglia, così come passione e attaccamento sono stati quelli dimostrati dai circa 100 tifosi che giunti da Bologna, hanno seguito la squadra fino a Lecce.

In campo la formazione di Dalmonte ha trovato punti ed energia da tutti e 8 gli effettivi scesi in campo con 5 giocatori, un eccellente Panni, un devastante Barbante, ma anche un solido Italiano, un sempre presente Fantinelli e un funambolico Thornton che hanno terminato la sfida in doppia cifra.

Meno brillante del solito, ma sempre positivo Cucci, con Paci che ha fornito il suo contributo, mentre l’unico ancora fuori dagli schemi sembra essere Davis, abulico dal gioco della squadra.

Alla fine è arrivata una bella e netta vittoria che fa il paio con quella del 16 ottobre di San Severo a conferma di come la Puglia porti bene alla Fortitudo, e visto l’impegno di domenica in casa la sfida di ritorno con San Severo sono ammessi i debiti scongiuri.

In ogni caso tra il confronto di ottobre con i foggiani e quello oggi con Nardò per la Fortitudo erano infatti arrivate 5 sconfitte consecutive a confermare un ma di trasferta che sembra avere la sua eccezione proprio in Puglia. Una vittoria per il morale e per la classifica con la Effe che torna adesso quinta al pari di Cividale e appunto Nardò.



Il tabellino

HDL NARDO’ 73

FORTITUDO BOLOGNA 90

HDL NARDO’: Parravicini 10, Smith 27, La Torre, Poletti 17, Borra; Vasl 9, Baldasso 8, Donda 2, Antonaci ne, Baccassino ne, Marzano ne, Buscicchio ne. All. Di Carlo.

KIGILI BOLOGNA: Fantinelli 10, Thornton 20, Italiano 13, Davis 4, Barbante 18; Panni 18, Cucci 5, Paci 2; Bonfiglioli ne, Biordi ne. All. Dalmonte.

Arbitri: Radaelli, Terranova, Giovannetti.

Note: parziali 18-23, 30-41, 55-68.

Tiri da due: Nardò 17/33; Fortitudo 23/41. Tiri da tre: 11/32; 11/23. Tiri liberi: 6/9; 11/14. Rimbalzi: 35; 35.