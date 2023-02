Coach Luca Dalmonte

Bologna, 4 febbraio 2023 – Sfida verità per la Fortitudo Flats Service Bologna. La formazione di Luca Dalmonte scende in campo domani sera alle 20.30 in un Palasport Flaminio da tutto esaurito e con circa 400 tifosi in arrivo da Bologna, per una sfida dal sapore dei playoff.



“Ci attende una partita molto importante, lontana dall’essere decisiva ma certamente molto importante – esordisce coach Luca Dalmonte nel presentare il confronto di questa sera – Rimini all’inizio ha pagato dazio nel debutto con tanti giocatori che avevano conquistato la promozione e che dovevano adeguarsi alla nuova categoria. Adesso sono cresciuti, sono allenati molto bene e hanno trovato gerarchie molto solide aggiungendo un giocatore esperto come Landi”. In casa Rimini a presentare la sfida è il Mauro Zambelli vice allenatore.



“Sarà bellissimo rivedere il tutto esaurito al Flaminio per il Rivierabanca Day. Cercheremo di trarre energia dall'atmosfera per giocare una partita di grande intensità, senza però perdere controllo sul ritmo della gara. Sarà decisivo impedire che la Fortitudo trovi canestri nei primi secondi del possesso e dai rimbalzi offensivi”.



Ad entrare nei dettagli della sfida è invece il giocatore riminese Francesco Bedetti.

“Ci aspetta una partita tosta. Quando si va a giocare contro una squadra come la Fortitudo già solo il nome ti mette una carica extra. Rispetto all’andata noi siamo un’altra squadra, il nostro modo di giocare è diverso: siamo più fluidi, più aggressivi in fase difensiva, ci conosciamo molto meglio. Cercheremo di imporre il ritmo, la Effe è una squadra piena di giocatori di talento, come Fantinelli e Aradori. Noi avremo dalla nostra il fattore campo: Rimini c’è, i ragazzi della curva sono incredibili, ci hanno sempre sostenuto anche nei momenti difficili”.

Rimini Fortitudo Bologna, dove vederla



Arbitri – Direzione di gara affidata a Caforio, Almerigogna e Morassutti.

Radio & Tv - Diretta in chiaro su E'Tv Rete7 (canale 10 DTT Emilia Romagna) e in chiaro in streaming su e-tv.it.

Diretta streaming su LNP Pass, radio su Nettuno Bologna Uno e registrata martedì alle 22.45 su Trc.