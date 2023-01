Fortitudo Udine, lo sfogo di Finetti (coach dei friulani) diventa virale: ecco cosa ha detto a fine partita

Bologna, 30 gennaio 2023 – “Potrei dilungarmi su psico-tattiche e psicodrammi di vario genere, ma la realtà è che abbiamo fatto schifo al c…o”.

Duro, schietto ma al tempo stesso essenziale e colorito come è nell’intercalare toscano, Carlo Finetti, giovanissimo tecnico dell’Apu Udine ha commentato così in sala stampa del PalaDozza la sconfitta della sua squadre in casa della Fortitudo Bologna.

Il video della sua dichiarazione (gentilmente concesso dal collega Francesco Livorti) è diventata virale sui social. Ventisette anni senese doc, da un mese Finetti è stato chiamato a sostituire in panchina Matteo Boniciolli, e lo sta facendo con grande personalità, guidando una squadra che ha talento e carisma, uno su tutti Alessandro Gentile, e che ha come obiettivo finale la promozione in serie A.

Nel dopo partita Finetti non ha usato mezzi termini nel parlare della prestazione della propria squadra, ringraziando i tanti tifosi friulani che hanno seguito Udine a Bologna.

“I problemi? In Toscana si dice che i cenci si lavano in casa, adesso torniamo subito in palestra per preparare i prossimi impegni”.

Parole chiarissime da chi a 27 anni si trova a gestire una situazione difficile, ma lo sta facendo con grande personalità.