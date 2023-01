Umana Chiusi Fortitudo Bologna 75-59: Aquila rimontata, sfuma il tris di vittorie

Il ritorno di Aradori non basta per portare a casa la partita

Chiusi (Si), 15 gennaio 2023 – Passo indietro per una brutta Fortitudo che cade pesantemente a Chiusi. Dopo le belle prove con Nardò e San Severo ci si attendeva una nuova risposta da parte della formazione di Luca Dalmonte che invece toppa la trasferta toscana, sprecando il +13, 22-35 di secondo quarto e cade rovinosamente.



Non basta nemmeno il rientro di Pietro Aradori ad evitare il ko, con la Fortitudo che perde la bussola quando aveva il match in mano, soffrendo terribilmente la pressione di Chiusi.

Davis e Italiano portano avanti la Fortitudo, ma Medford e Utomi tengono a galla i padroni di casa nella prima frazione di gioco. La sfida sembra essere nelle mani della Fortitudo che raggiunge il +6, sul 10-16, anche se nel finale di prima frazione Chiusi risale fino a -1 sul 20-21.



L’inerzia ha un primo netto cambiamento a metà secondo quarto con Fantinelli e Cucci lanciano la Effe sul +13, 22-35, dopo un parziale di 2-14. La Fortitudo però si spenge lì. L’ex Raucci mette tanta energia e la formazione toscana pressa, chiude bene in difesa, mettendo in difficoltà l’attacco biancoblù e con un controparziale di 17-2 chiude avanti all’intervallo sul 39-37.

Alla Fortitudo va ancora peggio il terzo parziale. Avanti 42-43 Fantinelli e compagni perdono il filo del gioco, con palle perse e facili occasioni buttate al vento. Chiusi approfitta della confusione e della fretta della Effe e infila un parziale mortifero di 16-0 per il 58-43, al 28’, guidata da un tarantolato Medford.



Nell’ultimo quarto la Fortitudo ci prova più di nervi che di testa. Italiano viene espulso, all’antisportivo nella terza frazione assomma un tecnico nell’ultimo quarto, con i toscani che non rischiano mai e conquistano una meritata vittoria.



Chiusi Fortitudo Bologna 75-59, il tabellino



UMANA CHIUSI: Medford 26, Bolpin 8, Porfilio 3, Utomi 14, Bozzetto 8; Raffaelli, Martini 6, Raucci 8, Candotto 2; Braccagni ne, Possamai ne. All. Bassi.

KIGILI BOLOGNA: Fantinelli 10, Thorton 2, Italiano 16, Davis 5, Barbante 2; Aradori 7, Cucci 17, Panni, Biordi ne, Natalini ne. All. Dalmonte.

Arbitri: Moretti, Capurro, Tarascio.

Note: parziali 20-21, 39-37, 58-46

Tiri da due: Chiusi 21/38; Fortitudo 15/34. Tiri da tre: 9/25; 5/21. Tiri liberi: 6/10; 14/16. Rimbalzi: 36; 33.