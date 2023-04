Fortitudo Bologna, Valerio Cucci taglia il traguardo della laurea

Bologna, 7 aprile 2023 – Pasolini e lo sport: un’analisi critica sullo stato dell’arte. E’ il titolo della tesi discussa ieri dal dottor Valerio Cucci, neolaureato in Scienze Politiche. Arrivato quest’anno alla Fortitudo, Cucci conosceva per altro già molto bene Bologna sia per i suoi trascorsi di giocatore al Playground, sia per il corso di studi che l’ha visto frequentare e proprio ieri laurearsi all’ Alma Mater Studiorum.

Con la maglia universitaria del Cus Bologna Cucci si è poi fatto onore con la vittoria di titoli universitari nazionali ed europei.

Come Ricci, laureatosi il 31 marzo scorso in matematica, anche Cucci e tanti altri atleti è entrato a far parte del progetto «Dual Career», con gli atleti professionisti hanno la possibilità di contare su tutor, spostare le date di esame, quando queste coincidono con partite o eventi. Cucci si è laureato con il professor Fulvio Cammarano, ottenendo la valutazione di 100. Insieme a Cucci nell’ultima sessione universitaria si è laureata anche Betty Vuk, l’atleta del Dojo Equipe che, come Cucci, in estate, difenderà i colori dell’Alma Mater Studiorum in occasione degli Europei in programma in Portogallo. Per Vuk tesi di Sociologia della devianza e criminologia, affrontata insieme con la professoressa Susanna Vezzadini con la resi su: Il fenomeno della violenza nel mondo dello sport. La sua complessità e le sue contraddizioni e valutazione finale di 99.