Franceschi e Quadarella ok Record e pass per il mondiale

Dallo stadio del nuoto di Riccione si vede il Giappone, perché giorno dopo giorno si sta formando la squadra azzurra che parteciperà ai mondiali di Fukuoka dal 23 al 30 luglio. Il decimo e l’undicesimo pass sono stati conquistati ieri da Sara Franceschi nei 200 misti e Simona Quadarella nei 1500 stile libero. Doppietta per le due azzurre. Sara Franceschi, dopo la qualificazione ottenuta nei 400 misti, centra quella nei 200 misti dove stabilisce il record italiano che dedica al papà allenatore Stefano e tutta la famiglia. La livornese ha vinto con un 2’10”05 che sgretola il record italiano precedente di 2’10”25 di Ilaria Cusinato nel 2018 a Glasgow.

"Cercavo questo record da un po’ – ha detto la Franceschi –, ero ad un centesimo e oggi è andata alla grandissima. Adesso affronterò i Mondiali da protagonista. Ho fiducia in me stessa e grandi consapevolezze. Spero di mantenermi così fino alle Olimpiadi".

Quanto alla Quadarella (foto a destra), dopo il pass negli 800 ha ottenuto anche per i 1.500 stile libero vinti in 15’53”29 (minimo richiesto 15’57”00). Alla fine della gara ha raccontato: "Ultimamente i 1500 mi avevano creato qualche problema, stavolta ho nuotato il tempo degli Europei e sono felicissima. Sta andando tutto secondo i programmi e sono contenta. Era importante ottenere subito il pass per i Mondiali".

Cosa che non è riuscita a Gregorio Paltrinieri negli 800 stile libero, vinti con 7’46”47, ma a due secondi e mezzo dal tempo richiesto (7’44”00). Non che la cosa lo preoccupi molto: "Il tempo limite era tosto – ha detto Paltrinieri (foto a sinistra) –. Sono contento perché è difficile gareggiare a marzo e ad aprile quando la condizione è lontana dall’essere la migliore. 7’46 non è male come tempo: è buono. Preparare da 800 a dieci chilometri non è semplice: forse mi è mancata un po’ di velocita. Sono però ottimista per l’estate".

Nella velocità, Chiara Tarantino e Alessandro Miressi vincono i 100 stile libero ma non ottengono il minimo. Chiara Tarantino vince con 54”40 e Alessandro Miressi in 48”61; per Fukuoka servono 53”61 e 48”34. Da oggi domenica, cambiano gli orari d’inizio gare. Domenica 16 aprile batterie alle 9.30 e finali dalle 16 e lunedì 17 aprile batterie di nuovo alle 10 e finali dalle 17.30. Tutte sempre in diretta su Rai Sport +HD.