Francesco Francia all’ultimo respiro Molinella alza la testa con Sanna

di Giacomo Gelati

Si complicano i piani-playoff dei New Flying Balls (nella foto Barattini), che cedono le armi di misura alla Bakery Piacenza pur riuscendo a conservare lo scontro diretto che lascia così inalterato il quinto posto alle spalle di Jesi, staccata di due sole lunghezze: tuttavia il ko degli anconetani contro Matelica rende ancora più amaro l’esito degli ozzanesi, che hanno ancora due gare per provare a centrare la quarta piazza (domenica i biancorossi saranno di scena a Fiorenzuola).

Cala invece il sipario sulla regolar season di serie C Gold, con la disposizione finale del bracket playoff per le rimanenti quattro promozioni in Interregionale (a partire dal prossimo weekend turno unico al meglio delle tre gare): le finaline saranno Bologna 2016-Cmp Global, Ferrara-Montecchio, Olimpia Castello-Sg Fortitudo e Fidenza-Castelnovo Monti. Vacanze anticipate per le rimanenti cinque squadre, che confluiranno nella futura C Unica 20232024.

Ancora una domenica amara in C Silver per il Cvd Casalecchio, che spreca la seconda chance di centrare la promozione diretta e, complici i successi di Scandiano e Parma, scivola al terzo posto: la griglia si deciderà all’ultima giornata.

A completare il quadro ‘minors’ arrivano gli ultimi responsi della seconda fase di serie D, che vanno così a delineare il primo turno dei playoff (Audace Bombers-Budrio, Cmo-Vignola, Villanova Tigers-Vis Persiceto e Modena-Granarolo), le 4 retrocessioni dirette in Promozione (Calderara, Antal Pallavicini, Stella e Atletico Borgo) e l’ultimo turno di playout (La Torre-Russi e Scuola Cavriago-Parma Project).