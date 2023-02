Francesco Francia per rialzarsi Ma con Scandiano sarà durissima

di Giacomo Gelati

Menù ricco nella domenica della palla a spicchi, con in campo le ‘minors’ di C Gold e serie D, non senza sfide cruciali per il prosieguo dei rispettivi tornei a poche giornate dalla fine di regular season e seconda fase.

In C Gold è il caso dell’Olimpia Castello di coach Marco Berselli, fra i club più in forma del momento con una striscia positiva di tre vittorie e che grazie alla recente scalata, col beneficio dello scontro diretto vinto contro Ferrara 2018, ha agguantato il quarto posto in compagnia proprio degli estensi (in campo ieri sera alle 21 a Molinella): oggi alle 18 i nerazzurri riceveranno Castelnovo ne’ Monti ottava della classe. Diametralmente opposto l’umore in casa Francesco Francia, ferma al nono posto e alla ricerca di punti per risalire la china dopo tre sconfitte consecutive. Tuttavia lo scoglio da superare per gli uomini di coach Daniele Cavicchi è quello della capolista Scandiano, reduce da 12 vittorie di fila e già proiettata alla vittoria del campionato: oggi alle 18 i biancoblù scenderanno sul parquet del PalaRegnani per la prova d’esame più difficile.

Il prossimo fine settimana invece il turno dei derby Sg Fortitudo-Anzola (sabato alle 18), Bologna 2016-Ferrara 2018 (sabato alle 18,30) e Francesco Francia-Molinella (sabato alle 20,45).

Domenica all’insegna anche della serie D, con la terza giornata di andata della poule promozione a tenere banco. Nel girone E sono tre le gare in programma che fanno seguito all’anticipo International Imola-Modena (68-76 e terzo ko filato per gli imolesi).

Alle 18 gli occhi sono tutti puntati sulla sfida bolognese che vede da una parte Budrio e dall’altra la Vis Persiceto, entrambe spinte verso la vittoria del campionato e fra le squadre da battere (i persicetani sono il miglior attacco del girone con 82 punti di media): in simultanea giocheranno anche Castelfranco Emilia (reduce da tre sconfitte consecutive) e Artusiana Forlimpopoli.

Alle 21 è l’ora dell’altro big match di giornata fra la rivelazione Cmo e i Giardini Margherita, con gli ozzanesi guidati dall’under e top scorer di squadra Obinna Odah (18,9).

Quasi completo invece il quadro del girone G, nel quale si stanno già delineando le gerarchie.

Negli anticipi sono arrivate le vittorie di Villanova Tigers contro Granarolo (84-67) e di Selene Sant’Agata contro gli Stars (68-57), successi che regalano il primato a quota 8 punti nel raggruppamento. Terzo successo filato invece per l’Audace Bombers, che espugna di misura Podenzano 63-66 e si porta a ridosso della vetta: alle 18 il posticipo Scuole Cavriago-Vignola.