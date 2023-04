Franco Stanghellini, l’arbitro di basket dei record festeggia i cinquemila match

Bologna, 8 aprile 2023 – Lo chiamano tutti la ’Stanghella’, anche se ai tempi delle elementari era ’Stanghello’. Franco Stanghellini, nato a Bologna il 16 maggio 1960, adesso è ’mister 5.000’.

Già, perché Franco Stanghellini, domenica scorsa, ha diretto la partita numero 5.000 di una lunga carriera cominciata nell’ormai lontano 1988. Cinquemila partite sotto l’egida della Fip, perché se in mezzo ci mettiamo anche la direzione arbitrale degli enti di promozione come Uisp e Csi o le fischiate al Playground dei Giardini Margherita passiamo ulteriormente quota settemila.

Di ritirarsi non ne avrebbe nemmeno l’idea, anche perché, nel frattempo, essendo diventato un pensionato – dal lavoro quotidiano – ha più tempo libero a disposizione. E i campetti da basket, di qualsiasi categoria e i fischietti sono il suo pane.

Segni particolari? Forse Franco è stato un Fabio Facchini prima che Facchini diventasse un arbitro internazionale. Perché un Facchini? Perché la Stanghella aveva il tecnico facile. Una parola di troppo, uno sguardo torvo, una contestazione focosa?

La Stanghella superava questi momenti in un baleno: mano sinistra sotto, destra sopra, perpendicolarmente. Il segno della T, fallo tecnico.

E oggi? Dicono che sia diventato più tollerante. O meglio, più che un fallo tecnico – le espulsioni non sono mai state tante – preferisca alzare il tono della voce. Per far capire a chi spettano le decisioni in campo.

Cinquemila partite, mille storie da raccontare. Almeno 20-30mila giocatori diretti. Mica male caro vecchio Stanghella.

Anche perché, ai tempi dei tornei del Csi, tra la fine degli anni Ottanta e i primi anni Novanta, forse ti ricordi di aver diretto anche uno che stava sempre in panchina, senza mai giocare, tenendo le statistiche per la sua squadra, griffata AB Tabaccheria.

Il mondo è piccolo caro Franco. E il tempo è galantuomo. Ci si ritrova sempre.