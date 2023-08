Frc Edil, Geetit e Fatro scaldano i motori Squadre complete e un pieno di ambizioni

di Marcello Giordano

Per FcrEdil Volley Team Bologna, Geetit Bologna e Fatro Ozzano è iniziato il conto alla rovescia: tra una settimana esatta le tre principali realtà pallavolistiche bolognesi torneranno sotto rete per iniziare la preparazione alla stagione 2023-24. Squadre completate e programma già stilato da parte delle tre società.

Salvo cambi di programma, la FcrEdil Vtb, che si affaccia per la prima storica volta al campionato di A2 femminile dovrebbe iniziare la preparazione al Country Club di Villanova di Castenaso per poter lavorare sulla sabbia e svolgere anche lavoro di prevenzione nei primi giorni, ma si dividerà comunque tra le palestre di Budrio e Pallavicini. Visite già effettuate, si parte fin dal primo giorno con gli allenamenti, in casa rossoblù. La prima amichevole è fissata per il 9 settembre, a Trebaseleghe, sul campo dell’Altafratte Padova, formazione neopromossa in A2 e già affrontata nell’ultima Coppa Italia di serie B. Il precampionato sarà scandito da almeno 7 amichevole e coach Zappaterra non esclude di programmarne almeno un’altra, data la necessità di amalgamare un gruppo nuovo, che conta sulle riconferme di Fiore, Saccani, Neriotti e Ristori ma che conta sull’arrivo di diverse nuove giocatrici e giovani talenti in vista di una stagione lunga e impegnativa, con l’obiettivo di arrivare alla salvezza. Anche perché l’inizio della stagione è in salita: il campionato partirà l’8 ottobre a Talmasson, la prima casalinga il 15, al PalaMarani di Budrio, con Perugia, candidate all’alta classifica.

Lunedì 21 sarà giorno di raduno e visite mediche anche per la Geetit Bologna, al terzo campionato di A3 maschile consecutivo, con rinnovate ambizioni: puntare ai playoff e a una stagione da primi 4-5 posti. La Geetit si dividerà tra PalaSavena, campo di gioco dove si allenerà tre volte a settimana, PalaMargelli (una seduta) e Pallavicini (una seduta). La prima uscita stagionale avverrà il 16 settembre con San Giustino, formazione di pari categoria iscritta al girone sud, a Castel San Pietro. L’inizio della stagione fissato invece per il 15 ottobre a Brugherio, mentre la prima casalinga al PalaSavena andrà in scena il 22, con Motta di Livenza una delle candidate alla promozione.

La Fatro Ozzano, neo promossa nel campionato di B1 femminile di volley, si radunerà e inizierà la preparazione a Mercatale, frazione del comune. La prima di campionato 8 ottobre alle 17 al PalaReggiani di Ozzano contro l’Academy Piacenza, mentre la prima amichevole il 7 settembre con la seconda squadra della Vtb, che parteciperà alla prossima B2.