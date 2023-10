FrcEdil Bologna, quattro sorrisi per prepararsi al top La FcrEdil Bologna è pronta per l'esordio nel campionato di A2 femminile di volley con quattro vittorie consecutive. La capitana Fiore ha guidato le ragazze alla vittoria in rimonta, mentre Neriotti e Bovolo hanno contribuito con ottimi livelli. Una vittoria importante sul piano mentale.