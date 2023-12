Freeman, un leone sul parquet. Fantinelli decisivo nel finale

Sergio ng (in 1’) Schierato solo nel finale di seconda frazione di gioco.

Aradori 5,5 (in 34’ 24 da due, 15 da tre, 24 ai liberi, 4 rimbalzi, una recuperata, 3 perse, 2 assist) Un solo canestro nel primo tempo, stanco, ma sempre in campo nella ripresa. Non è in serata al tiro, ma Caja, come gli altri titolari, lo tiene in campo anche quando forse avrebbe bisogno di po’ di riposo.

Conti 6 (in 6’ una recuperata) Si vede poco, ma ci prova e forse meriterebbe, con tanti compagni stanchi in campo, qualche minuto in più.

Bolpin 6,5 (in 39’ 23 da due, 13 da tre, 12 ai liberi, 3 rimbalzi, 2 recuperate, una persa, 3 assist) Non lesina energia e impegno. I numeri non dimostrano a pieno il suo lavoro difensivo decisivo per battere la sua ex squadra.

Panni 6 (in 17’ 02 da due, 24 da tre, 2 rimbalzi, una persa, 2 assist) Unico vero apporto che arriva dalla panchina. Nel finale di secondo quarto mette due triple, ma nella ripresa in regia soffre l’aggressività toscana.

Fantinelli 7 (in 24’ 44 da due, 11 ai liberi, 3 rimbalzi, una persa, 3 assist, una stoppata) Costretto a lungo in panchina causa falli, torna in campo nel finale ed è decisivo mettendo a segno 5 punti fondamentali.

Freeman 7,5 (in 33’ 811 da due, 26 ai liberi, 5 rimbalzi, 2 perse, un assist, una stoppata) In attacco è sempre preciso, tranne ai liberi, in difesa soffre un po’ la fisicità dei lunghi di Chiusi, ma si batte come un leone.

Ogden 9 (in 39’ 711 da due, 22 da tre, 1012 ai liberi, 10 rimbalzi, una persa, 2 assist) Semplicemente straordinario. Caja lo tiene in campo per tutta la partita, lui risponde con una prestazione strepitosa, prendendosi tante responsabilità e mettendo a referto l’ennesima doppia-doppia della stagione.

Morgillo 5 (in 7’ 11 da due, un rimbalzo, 2 perse, una stoppata) Alti e bassi con la solita sfuriata di Caja alla sirena dell’intervallo.

f. m.