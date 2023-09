Freeman un po’frenato dai falli. Bolpin molto utile. Morgillo positivo

Sergio 6 (in 13’ 11 da due, 02 da tre, 22 ai liberi, una recuperata, una persa) Esperienza e quantità,

ma anche qualità a disposizione della squadra.

Aradori 7,5 (in 37’ 14 da due, 78 da tre, 3 rimbalzi, 2 assist) Primo quarto semplicemente stellare con 5 triple e 17 punti che lanciano la Effe. Mette la tripla finale che manda i titoli di coda della sfida. Conti 6 (in 21’ 11 da due, 13 da tre, 2 rimbalzi) Nei minuti che Caja gli concede si fa trovare sul pezzo.

Bolpin 7 (in 32’ 37 da due, 24 da tre, 14 ai liberi, 5 rimbalzi, 2 recuperate, una persa, 5 assist) Rimbalzi, assist e quando serve anche punti, prestazione a tutto tondo per lui.

Panni 6 (in 15’ 02 da tre, 12 ai liberi, un rimbalzo, una recuperata, 2 perse, 3 assist) Incerottato dopo la battaglia in "amichevole" con Forlì, dà come sempre il suo contributo.

Fantinelli 6 (in 32’ 01 da due, 12 da tre, 12 ai liberi, 4 rimbalzi, una recuperata, 2 perse, 4 assist) Qualche palla persa di troppo nel primo tempo, ma la solita energia su i due lati del campo.

Freeman 6 (in 30’ 24 da due, 12 ai liberi, 2 rimbalzi, una persa, 4 assist, una stoppata) I tre falli rapidamente commessi lo limitano

un po’, ma quando è in campo non fa mancare verticalità ed energia. Ogden 6 (in 32’ 26 da due, 38 da tre, 22 ai liberi, 10 rimbalzi, una recuperata, 5 perse, 6 assist) Partita decisamente positiva, ma anche un po’ ondivaga. Chiude in doppia-doppia 15 punti e 10 rimbalzi, ma sparacchia un po’ al tiro e perde qualche pallone di troppo.

Morgillo 6,5 (in 22’ 45

da due, 6 rimbalzi, una stoppata) Ha minuti per i falli di Freeman e li sfrutta bene con punti, rimbalzi

e presenza sottocanestro, decisamente una delle note positive dell’esordio della Effe.