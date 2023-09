Freuler diventa papà. Remo accoglie Hana

Dalla paternità al Napoli in quattro giorni. Ore intense per il nuovo acquisto del Bologna Remo Freuler. E i tifosi rossoblù lo perdoneranno se per una volta il big match non rappresenterà quella più intensa. Il centrocampista svizzero è infatti diventato papà di Hana. Giovedì, dopo l’allenamento mattutino, Freuler è rientrato a Zurigo dove la moglie Kristina Sivcic ha dato alla luce la bambina, ed è poi rientrato in tempo per l’allenamento di ieri. Non ha chiesto permessi Freuler, che da ultimo arrivato non ha perso sedute per inserirsi all’interno dei meccanismi del Bologna di Thiago Motta. Il centrocampista sarà a disposizione per la sfida di domenica pomeriggio- Purtroppo per lui, giovedì il Bologna tornerà in campo a Monza e domenica 1 ci sarà l’Empoli . Tour de force in vista: per godersi Hana, Freuler dovrà attendere. O macinare i 500 chilometri che dividono Bologna da Zurigo.

m. g.