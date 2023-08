Frignani, Mancarella, Neri e Orsi in coro "Motta è una sicurezza, ci porta lontano"

di Alessandro Gallo

Il mercato, certo, con tutti i dubbi che questo comporta e le difficoltà a resistere alle avance dei club che giocano le Coppe. Il Bologna, però, resta una fede. E resta una fede Thiago Motta, osannato dagli sportivi delle Due Torri.

"A me – dice Matteo Neri, punto di forza della Virtus nella sciabola, ancorché alla prese con la riabilitazione dopo un serio infortunio – piace un sacco Thiago Motta. Mi piace molto meno Arnautovic. Marko era buono, ma i suoi atteggiamenti e le modalità di comportamento lasciavano molto a desiderare".

Parte sinistra della classifica – altro tema ricorrente – con un piccolo sogno. "Siamo da prima dieci. L’Europa? Magari. Lo scorso anno l’abbiamo annusata. Poi non se n’è fatto nulla. Ma la Conference non è impossibile. Il giocatore che preferisco è Posch. A chi darei una sciabola in mano? Nessun dubbio: Orsolini. L’ho conosciuto all’Isokinetic. E’ troppo simpatico".

Marco Orsi, nuotatore, tira le orecchie alla società. "Si sente solo parlare di cessioni. Noi siamo una piazza importante, dobbiamo essere ambiziosi. E Thiago è un grande allenatore. Servirebbe qualche investimento in più. Come accadde per Orsolini. Arnautovic via? Se il Bologna ha bisogno di un bomber, ci sono. Non vi ricordate qual è il mio soprannome?".

Dalla parte di Thiago Motta anche Daniele Frignani, di fatto un collega, essendo il manager dell’UnipolSai. "Thiago è una garanzia. Ha portato avanti un ottimo lavoro nel corso della passata stagione e ha dato maggiore credibilità al Bologna e a Bologna".

Anche Frignani segue il mercato. "Logico che senza Arnautovic cambia tutto. E devi trovare equilibrio".

Magari il Bologna deve seguire l’esempio della Fortitudo Baseball che, con un luglio scoppiettante, ha ribaltato o quasi la squadra. "Diciamo che siamo stati fortunati, soprattutto con l’occasione che si è presentata con Robel Garcia. Ma Thiago e Sartori sono bravi. Troveranno giocatori all’altezza".

E il canoista Federico Mancarella? "Mihajlovic ci guarda sempre dall’alto, La telenovela Arnautovic è stato un po’ stucchevole. Ma il nostro Bologna ha comunque un bel vantaggio. In panchina c’è Thiago Motta. Che come allenatore deve crescere, ma credo che Bologna e il Bologna gli offrano davvero una bella vetrina per crescere e fare vedere tutto il suo talento. Fino a questo momento ha sbagliato poco, la strada che ha imboccato sembra quella giusta".