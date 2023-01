Fuorigioco semiautomatico Debutto in A al Dall’Ara

Al Dall’Ara, con la direzione di Massimi di Termoli, questa sera debutta in serie A il fuorigioco semi-automatico, la sofisticata tecnologia, già sperimentata ai Mondiali del Qatar e nella finale di Supercoppa italiana a Riad tra Inter e Milan, che attraverso 12 telecamere traccia 50 fotogrammi al secondo per monitorare la posizione di pallone e arti dei calciatori.

Obiettivo: accorciare i tempi di decisione sull’off-side. Massimi col Bologna vanta tre precedenti, tra cui lo Spezia-Bologna 0-1 del 28 novembre 2021 al Picco, deciso da un rigore di Arnautovic.

Saputo, che ieri non era a Casteldebole, rientrerà in Canada domani. Al Dall’Ara stasera le presenze non si discosteranno molto dai 15.587 spettatori della gara con la Cremonese.