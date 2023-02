Gambacorta, Sacchetti, Bersani e Giacalone esaltano l’Emil Banca

Tutto facile per l’Emil Banca. La formazione di Francesco Brolis torna in campo e alla vittoria superando 12-50 gli Highlanders Formigine. Tutto facile per Soavi e compagni che a tre settimane dalla vittoria sul San Benedetto si ripetono nel Modenese.

Apre le marcature Gambacorta al 6’, seguito da Sacchetti al 12’. Formigine accorcia le distanze sul 7-13, poi sono in rapida successione le mete di Pancaldi, Bersani, Giacalone e Sacchetti con 3 trasformazioni di Giacalone a chiudere il primo tempo sul 7-36.

Le altre gare: Modena-Imola 64-0, Lions Amaranto-Florentia 21-35, Cus Siena-Jesi 22-17, San Benedetto-Viadana 7-43. Ha riposato Firenze 1931.

La classifica: Viadana 56, Florentia 52, Modena 48, Emil Banca 39, Firenze 1931 38, Jesi 22, San Benedetto 19, Cus Siena 16, Highlanders Formigine 15, Lions Amaranto 12, Imola 6.

Filippo Mazzoni