Gasp esalta Motta: "Diventerà un top"

Il maestro che celebra l’allievo. "Thiago Motta conosce il calcio, ne conosceva tutti gli aspetti, soprattutto i tempi di gioco, anche quando giocava. C’è la sua mano nel Bologna, come c’era nello Spezia". Sono le parole dette da Gian Piero Gasperini, sconfitto dall’ex scudiero in campo ai tempi del Genoa. Adesso lo riempie di elogi: "Non è da oggi che cambio il mio giudizio su di lui: valorizza giocatori

e società, diventerà un allenatore molto importante". Un giudizio sincero che non può non fare piacere al tecnico del Bologna vittorioso.