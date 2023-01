Gasp lancia Hojlund, ex obiettivo rossoblù

Se Atene piange, Sparta non ride: morale, anche l’Atalanta ha i suoi problemi. Il calvario di Zapata non è finito: nuovo problema fisico per il colombiano, che a Spezia ha rimediato il terzo infortunio stagionale. Al Dall’Ara, quindi, probabile l’impiego di Hojlund (cercato in estate dal Bologna, che ha poi virato su Zirkzee) dal primo minuto in coppia con Lookman e con Pasalic alle loro spalle. Muriel, anche lui non al cento per cento della condizione, dovrebbe partire dalla panchina, come pure Malinovskyi e Boga, questi ultimi due sul mercato e con l’ucraino conteso da West Ham, Tottenham e Marsiglia: anche Gasperini, insomma, ha i suoi casi di mercato. Ha pure i suoi guai di infermeria: perché tra gli indisponibili, oltre a Zapata, in casa Atalanta ci sono Demiral e Musso, con Zappacosta che ha rimesso piede in campo a La Spezia nell’ultima giornata per appena una mezzora dopo uno stop iniziato a settembre. In porta spazio a Sportiello, dunque, con probabile maglia da titolare sulla fascia sinistra del 3-4-1-2 a Ruggeri, con Soppy a destra e la coppia Koopmeiners-De Roon in mediana. A due giorni dal confronto diretto, queste sono le notizie che arrivano da Bergamo.