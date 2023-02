Gasp: "Riscattiamoci dal ko con il Lecce"

Gasperini contro Pioli, ennesimo atto. Dal 5-0 bergamasco del 22 dicembre 2019 a domenica sera a San Siro, il Milan avversario dell’

Atalanta ha aggiunto uno scudetto e la recente revisione tattica: "Mi pare che lui difendesse a tre anche a Bologna. Stavolta, in un momento difficile, ha battuto altre strade e i risultati gli hanno dato ragione". La premessa a distanza da collega a collega non tocca solo la strategia, perché il tecnico nerazzurro ha un incidente di percorso da lasciarsi alle spalle e orizzonti ancora da scoprire. "La sconfitta col Lecce ci ha dato molto fastidio, anche perché sembravamo sempre in ritardo, quindi cerchiamo un riscatto", dice. A Bergamo il dubbio è fra trequartista e tridente: "Balliamo tra due moduli e tra un giocatore o due. Il terzo è il 4-2-3-1. Ederson, Boga e Koopmeiners sono tre possibili soluzioni, Pasalic ha ancora dolore alla caviglia per la brutta distorsione e speriamo di recuperarlo settimana prossima". Gasperini, che riconferma Hojlund e Lookman davanti, ritrova dietro e in mezzo due elementi di ritorno dalla squalifica, in cui incappa invece Demiral, sostituito da Palomino o Djimsiti.

"De Roon e Scalvini sono determinanti, Zapata (lesione al semimembranoso sinistro, ndr) se non sarà pronto per l’Udinese lo sarà per la successiva (a Napoli, ndr). Giocare a Milano in casa dei campioni d’Italia è una motivazione forte, quanto il ripetere prestazioni come quella con la Juventus e la Lazio sempre in trasferta". Se la novità è la prima convocazione del centrocampista zambiano della Primavera (fuoriquota del 2003) Mannah Chiwisa, che si unisce alla riconferma di Endri Muhameti (‘04), uno sguardo ai rossoneri è d’obbligo: "Ne conosciamo le caratteristiche, abbiamo già patito la velocità di Leao e Theo Hernandez nella penultima giornata l’anno scorso. Ma anche noi abbiamo qualità che possono dare fastidio".