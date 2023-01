Geetit al bivio, c’è San Giustino per risalire

di Marcello Giordano

Ora o mai più. Al PalaSavena passa il treno il treno playoff del campionato di A3 maschile di volley: questo pomeriggio, alle 16, sarà tempo di scontro diretto, per la Geetit Bologna, che ospita San Giustino.

I rossoblù, dopo aver occupato i primi sette posti in tre dei primi quattro mesi di stagione, salendo fino al quarto posto, sono oggi noni. La discesa è frutto di una crisi di risultati che ha toccato quota cinque sconfitte consecutive nelle ultime settimane, crisi arginata però dai tre punti raccolti in altrettanti ko al tie break, a dimostrazione che il gruppo è in difficoltà, ma ancora vivo.

Di più: è nono, ma a pari punti con Garlasco e proprio con San Giustino: considerato che Garlasco è di scena sul campo della seconda della classe Pineto, una vittoria quest’oggi consentirebbe a Bologna di recuperare due posizioni, risalire la classifica e tornare in zona playoff: quei playoff oggi da agguantare di rincorsa.

Le ultime gare, hanno visto la Geetit sfiorare la rimonta vincente con Savigliano e Parma (da 2-0 sotto) con gli ingressi del palleggiatore Govoni e dello schiacciatore Guerrini, quest’ultimo ritrovato con 21 punti in tre set nell’ultimo turno Proprio questi sono i dubbi della vigilia di coach Marzola, che potrebbe rilanciarli entrambi, anche se Lusetti potrebbe avere una nuova chance di partire in regia da titolare, con capitan Govoni pronto al subentro qualora il titolare designato ad inizio stagione non dovesse superare il momento di confusione individuale che sta attraversando sul campo.

E in posto quattro, Guerrini contende una maglia da titolare a Maletti e Vinti, che saltò la gara di andata quando Bologna perse 3-0.

Ecco il pensiero di Francesco Guerrini: "L’ultima prestazione ci ha soddisfatti solo in parte. Cercheremo di portare in campo tutto il lavoro fatto questa settimana, cercando di ottenere un risultato favorevole. Dobbiamo affrontare San Giustino con un atteggiamento e una carattere diverso".

Oggi la Geetit cerca la rivincita: per tornare in corsa per i playoff e trovare la vittoria scaccia crisi. Persi punti con squadre di bassa classifica come Brugherio e Mirandola, Bologna non può fallire gli scontri diretti: San Giustino apre il tour de force, che nelle prossime settimane vedrà i rossoblù affrontare anche Fano, Belluno e Montecchio.

E’ dal prossimo mese che passeranno i destini della Geetit nel campionato di A3 maschile e con San Giustino sarà già un primo match da dentro o fuori.

Le altre gare: San Donà di Piave-Macerata, Brugherio- Montecchio Maggiore, Pineto-Garlasco, Belluno-Mirandola, Savigliano-Monselice 3-2, Fano-Parma.

La classifica: Fano 40; Pineto 37; Savigliano 35; Macerata 29; Belluno 26; Parma 25; Garlasco, San Giustino, Geetit Bologna 23; Montecchio Maggiore 19; San Donà di Piave 18; Brugherio 14; Mirandola 13; Monselice 11.