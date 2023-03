Geetit, dopo la salvezza il sogno playoff

di Marcello Giordano

Al PalaSavena passa il treno playoff. Blindata la salvezza aritmetica con il successo su San Donà della scorsa settimana, la Geetit prova ad alzare l’asticella delle ambizioni: questa sera, nel posticipo della quartultima giornata della stagione regolare del campionato di A3 maschile di Volley, a San Lazzaro arriva la Moyashi Garlasco (inizio ore 20,30) e l’obiettivo, appunto, è quello di andare oltre la salvezza, più che meritata e provare a conquistare addirittura i playoff.

Alla volata finale della stagione, gli ospiti si presentano da sesti in classifica, con tre punti in più dei rossoblù. Ai playoff, si qualificano le prime sette e Bologna è nona, a tre punti da Garlasco, sconfitta all’andata in tre set. Serve una vittoria da tre punti.

"E’ un match da dentro o fuori", taglia corto coach Marco Marzola. Scontro diretto, direttissimo da vincere e conoscendo i risultati di Parma-Belluno e San Giustino-Savigliano, che riguardano da vicino la lotta playoff.

La Geetit è disposta a tutto per tentare l’ultimo sforzo. Compreso stringere i denti, in barba agli infortuni. Dopo due settimane di terapie alla caviglia, il centrale Orazi torna a disposizione. Se partirà o meno titolare sarà scelta dell’ultimo minuto del tecnico Marzola, ma il numero 11 sarà comunque a disposizione e nel peggiore dei casi disponibile in panchina.

Ci sarà anche il regista Govoni, che dopo aver stretto i denti nell’ultima partita, è reduce da una settimana di allenamenti regolari ed è quindi al cento per cento.

"Ci siamo tutti e siamo reduci da una buona settimana di allenamenti, ho visto i ragazzi sereni e con la voglia di chi vuole provare a conquistare qualcosa in più. I nostri avversari sono squadra molto fisica e dovremo fare un gran lavoro a muro, in difesa e in battuta. Ci proveremo".

E per provarci ci sarà da limitare l’opposto di Garlasco Giannotti, mvp della squadra ospite delle ultime giornate, autore di 23 punti anche nell’ultimo turno con Belluno. Riuscire a limitarlo sarà una delle chiavi del match e della volata playoff.

Le altre gare: Montecchio Maggiore-Macerata 1-3, Brugherio-Pineto 0-3, Parma-Belluno 3-1, San Giustino-Savigliano 3-0, Fano-Mirandola 3-0, San Donà-Monselice 3-1.

La classifica: Fano 59; Pineto 56; Macerata 47; Savigliano 41; San Giustino 39; Belluno, Garlasco e Parma 37; San Giustino 36; Geetit Bologna 34; San Donà di Piave 25; Brugherio 20; Montecchio Maggiore 19; Mirandola 17; Monselice 11.