Geetit, è il momento della verità Con San Giustino come una finale

E’ l’ora della verità per la Geetit Bologna. I rossoblù di coach Marzola, sono usciti dalla zona playoff, nel campionato di A3 maschile di volley. Il momento magico e le cinque vittorie vittorie in sei gare che l’avevano proiettata al quarto posto è finito. Sono seguiti cinque ko consecutivi, sfruttati da Macerata per scappare al quarto posto a più sei sui bolognesi, ma pure a Belluno, Parma, Garlasco e San Giustino per recuperare terreno e scavalcare la Geetit, oggi nona, ma settima parimerito con Garlasco e San Giustino. Saranno le prime sette ad accedere ai playoff e nelle prossime quattro giornate Pallavolo Bologna sarà attesa da tre scontri diretti: morale, il prossimo futuro dirà se la Geetit potrà aspirare ancora alla corsa promozione o se dovrà guardarsi le spalle e se vorrà cullare ambizioni, dovrà uscire dalla crisi con formazioni di medio alto livello, dopo aver perso punti con le ultime della classe Mirandola e Brugherio (oltre che con Macerata, Savigliano e Parma), dopo aver strappato tre punti con Brugherio, Savigliano e Parma (3 ko al tie break) Non potrà attendere oltre, la Geetit, che domenica, alle 16, ospiterà al PalaSavena San Giustino, con cui condivide il settimo posto parimerito. Sarà poi tempo di rendere visita alla capolista Fano, per un match sulla carta proibitivo, ma a seguire ci sarà Belluno, oggi quinta con tre punti in più di Govoni e compagni. Infine, a chiudere il tour de force, la gara casalinga con Montecchio Maggiore, decima a 19 punti, quattro in meno di Bologna e uno solo in più di San Donà, quest’ultima a oggi condannata ai playout con Brugherio. Resteranno poi sei giornate di stagione regolare da giocare: ergo, nelle prossime quattro giornate Bologna si gioca molto.

Marcello Giordano