Geetit, falsa partenza. Un punto pieno di dubbi

(19-25, 25-16, 25-12, 21-25, 15-11)

GAMMA CHIMICA BRUGHERIO: Meschiari 18, Selleri 6, Ichino 13, Prespov 24, Compagnoni 5, Mellano 4, Marini (L1); Consonni. Non entrati: Chinello, Romano (L2), Mancini, Carpita, Viganò, Prada. All. Delmati.

GEETIT BOLOGNA: Aprile 5, Giampietri 9, Sitti 3, Baciocco 7, Sacripanti 9, Listanskis 22, Brunetti (L1); Omaggi 7, Ronchi, Maletti 3, Minelli. Non entrato: Serenari (L2). All. Marzola.

Arbitri: Di Bari e Chiariatti.

BRUGHERIO (Monza Brianza)

La prima vittoria deve attendere. Le difficoltà emerse nella pre season vengono confermate dall’esordio in campionato. La Geetit c’è, ma va strappi ed esce da Brugherio con un solo punto, perdendo al tie break. Passi avanti, rispetto al recente passato, ma ancora troppi alti e bassi, con i rossoblù che soffrono di cali di tensione contro un’avversaria giovane, andando in rottura prolungata.

Succede nel secondo e nel terzo set, persi senza quasi lottare, come succede pure che Bologna domini primo e quarto, una volta preso il comando e l’inerzia, ma senza mai riuscire a ribaltare i momenti negativi: vedi il quinto set. Non riceve neppure male, la Geetit, che viaggia al 47% di positività e 21 di palle perfette: meglio degli avversari, che però piazzano un 52 per cento in attacco, contro il 42 di Bologna, che aggiunge 33 errori punto diretti, tra servizio (20) e attacco (13). Troppo poco. E poco è un solo giocatore in doppia cifra, il lituano Listanskis, che peraltro macchia una buona prova con 3 errori nel tie break. Servirà di più da Sacripanti, Baciocco e Maletti. Numeri e concetti su cui riflettere, in vista della prima casalinga con Motta di Livenza e per il proseguo della stagione, se la Geetit vorrà essere squadra d’alto rango. Aspettando notizie dal palleggiatore Sitti, che esce per infortunio alla penultima palla.

Le altre gare: Savigliano-Mirandola 3-0, Salsomaggiore-San Donà di Piave 2-3, Motta di Livenza-Acqui Terme 1-3, Belluno-Cus Cagliari 3-0, Sarroch-Garlasco 3-0. Riposa: Mantova.

La classifica: Sarroch, Belluno, Savigliano, Acqui Terme 3; San Donà di Piave, Brugherio 2; Geetit Bologna, Salsomaggiore 1; Motta di Livenza, Mirandola, Cus Cagliari, Garlasco, Mantova 0.

Marcello Giordano