Geetit, Govoni suona la carica La rimonta si ferma sul più bello

GEETIT BOLOGNA

2

SAVIGLIANO

3

(19-25, 21-25, 25-19, 25-14, 15-17)

GEETIT BOLOGNA: Lusetti, Lugli 27, Vinti 10, Maletti 21, Orazi 12, Grottoli 1, Gabrielli (L1); Guerrini, Ballan 8, Govoni 1, Donati. Non entrati: Serenari (L2), Oliva. All. Marzola.

SAVIGLIANO: Nasari 4, Filippi 7, Galaverna 11, Spagnol 27, Gallo (L1); Calcagno 2, Trinchero, Rabbia (L2), Rainero 3, Bergesio 2, Marolo. All. Simeon.

Arbitri: Adamo e Kronaj. Video check: Fallica.

di Marcello Giordano

Serviva una reazione e l’aveva chiesta alla vigilia coach Marzola. La sua Geetit lo accontenta a metà. Vince Savigliano, che passa al PalaSavena al tie break e Bologna torna così a far punti. Dopo i primi due set non era scontato, poi entra uno degli uomini di maggior fiducia di Marzola: il capitano Filippo Govoni, fresco di ritorno da infortunio. Non è il regista titolare, il numero 7, ma è colui che suona la carica per una Geetit a un passo dalla crisi: peccato che Bologna si fermi sul traguardo. Il momento magico delle quattro vittorie in cinque gare è lontano, ma c’è comunque vita sul pianeta rossoblù, che nei primi due set non entra mai in partita, con Lusetti che fatica a mettere in partita i compagni e a fornire palloni attaccabili e subentra il nervosismo. Sotto di due set e 3-7 al terzo, la Geetit è a un passo dal baratro, ma Govoni cambia distribuzione e rimette in gara i compagni, con Orazi, Maletti e Lugli i primi a seguirlo: parità a quota 15 e poi si vola fino al 25-21 e al 25-14 del quarto set, che segna la parità. Vinti e un ace di Maletti portano Bologna a un passo dalla vittoria (12-9), ma una fischiata dubbia un turno di servizio letale dell’ex Spagnol ribaltano l’inerzia a un passo dal traguardo. Vince Savigliano, Bologna è viva e muove la classifica contro la terza e non è poco, ma in crisi di risultati: e da ieri anche fuori dai playoff, sorpassata da Parma, San Giustino Belluno. La post season dista due punti e Bologna dovrà acciuffarla in rimonta: senza fallirla sul più bello come con Savigliano.

Le altre gare: Parma-Macerata 3-1, San Donà di Piave-Pineto 3-2, Fano-Garlasco 3-1, Brugherio-Belluno 1-3, Montecchio Maggiore-Mirandola 3-1, San Giustino-Monselice 3-0.

La classifica: Abba Pineto, Vigilar Fano 37; Monge Gerbaudo Savigliano 31; Med Store Tunit Macerata 26; Wimore Parma, San Giustino, Da Rold Logistics Belluno 23; Garlasco 22; Geetit Bologna 22; Sol Lucernari Montecchio Maggiore 18; Gamma Chimica Brugherio, Volley Team San Donà di Piave 16; Stadium Mirandola, Monselice 10.