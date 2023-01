Geetit, Lugli e Guerrini non bastano La corsa playoff si fa tutta in salita

Wimore Parma

3

Geetit Bologna

2

(25-20, 25-20, 23-25, 18-25, 16-14)

WIMORE PARMA: Chakravorti 5, Rossatti 17, Fall 15, Dimitrov 28, Reyes Leon 6, Sesto 8, Cereda (L), Ferraguti, Codeluppi 2, Beltrami. Non entrati: Zecca, Colangelo, Bussolari, Chirila. All. Codeluppi.

GEETIT BOLOGNA: Lusetti, Vinti 6, Orazi 10, Lugli 19, Maletti 14, Grottoli, Ballan 3, Guerrini 21, Govoni, Gabrielli (L1), Donati 2. Non entrati: Serenari (L2), Oliva. All. Marzola.

Arbitri: Bassan, Licchelli.

Ancora una volta Bologna si ferma ad un passo dall’impresa dopo essere andata sotto di due set. Come già la settimana scorsa con Savigliano, la Geetit si dimostra viva, dura a morire. Fa anche un passo avanti: al tie break ha pure un match ball, ma non cinica è cinica quanto basta per tirarsi fuori dalla crisi.

Le sconfitte consecutive diventano quattro e ad aumentare il rimpianto il fatto che il ko arrivi a Parma, contro una diretta concorrente per i playoff che allunga in classifica. Allungano pure Belluno, non San Giustino e Garlasco, al settimo posto parimerito con Bologna: l’ultimo che garantisce la post season. Di buono c’è che il secondo punticino consecutivo consente di mantenere a 5 le lunghezze di vantaggio sulla zona playout, mentre i playoff restano lì, a portata di mano dati gli scontri diretti imminenti con San Giustino (nel weekend al PalaSavena) e Belluno, nonostante il momentaccio.

Di buono c’è pure che Marzola ritrova lo schiacciatore Guerrini, che parte in panchina ed entra nel primo e nel secondo set per Maletti e poi in pianta stabile nel terzo per Vinti, mettendo a referto 21 punti: di fatto mvp dei rossoblù l’attaccante di posto quattro perugino, con Lugli e Orazi è colui che trascina Bologna alla rimonta e fino al match ball.

Peccato Bologna si sciolga nel finale, con Rossatti che annulla la palla della vittoria, Dimitrov che trova l’ace del 15-14 e Codeluppi che chiude sul 16-14. Di meno buono, c’è che alla crisi di risultati si aggiungono le difficoltà di Lusetti, con Marzola costretto anche questa volta a sostituirlo con Govoni nel primo set, e pure Vinti è appannato.

La crisi continua, ma non tutto è perduto, a patto di rialzarsi nei prossimi scontri diretti.

Le altre gare: San Giustino-Fano 1-3, Garlasco-Savigliano 2-3, Macerata-Pineto 3-1, Monselice-Belluno 0-3, Montecchio Maggiore-San Donà di Piave 2-3, Mirandola-Brugherio 3-0.

La classifica: Fano 40; Pineto 37; Savigliano 33; Macerata 29; Belluno 26; Parma 25; San Giustino, Geetit Bologna, Garlasco 23; Montecchio Maggiore 19; San Donà di Piave 18; Brugherio 14; Mirandola 13; Monselice 10.

Marcello Giordano