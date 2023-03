Geetit perfetta, traguardo più vicino

Macerata

0

Geetit Bologna

3

(23-25, 23-25, 28-30)

MED STORE TUNIT : Morelli 11, Luisetto 5, De Col 3, Ravellino, Lazzaretto 15, Margutti 1, Paolucci 2, Kindgard 1, Wawrzynczyk 12, Gonzi, Bacco 2, Gabbanelli. Non entrato: Pizzichini. All. Gulinelli.

GEETI BOLOGNA: Ballan 2, Donati, Brunetti, Guerrini 3, Govoni, Lugli 24, Lusetti, Orazi, Maletti 9, Vinti 16, Grottoli 4. Non entrati: Gabrielli, Serenari, Oliva. All. Marzola.

Arbitri: Vecchione e Giulietti.

L’impresa è servita, i playoff sono un po’ più vicini, ma non presi: passeranno dall’ultima giornata. Primo colpaccio esterno della stagione per la Geetit sul campo di una delle prime della classe: Bologna passa a Macerata, già aritmeticamente terza.

Prova di forza, di fame e di maturità da parte dei rossoblù, che approfittano dei ko di Belluno a Fano e di Parma con Pineto. Perdono punti anche San Giustino con Mirandola e Savigliano a Montecchio, ma non quanto basta: Bologna scavalca Belluno e raggiunge insieme con San Giustino Parma. Morale, ottavo posto, in coabitazione con sesta e settima. Ma attualmente la Geetit è fuori dai playoff che passeranno dall’ultima giornata: la Geetit ospiterà Brugherio a Portomaggiore, San Giustino sarà di scena a Garlasco, Mirandola ospiterà Parma e Belluno ospiterà Macerata.

Insomma c’è spazio anche per pensare a scalare la classifica. Gli incroci dei risultati permettono al momento a Bologna di pensare anche al quinto posto. Ma serve il settimo per centrare i playoff, domenica con Brugherio. E se così sarà, in casa Geetit si ripenserà all’impresa di Macerata, firmata principalmente da Lugli e Vinti, impeccabili nei punto a punto finali, in attacco e a muro, nei primi due set e soprattutto nel terzo, quando i rossoblù vanno sotto anche di 4-5 punti: l’argentino mette a terra 9 punti, Lugli gli attacchi e il muro della vittoria. L’impresa playoff è a un passo, la rimonta continua, Bologna si giocherà tutto all’ultima giornata.

Le altre gare: Parma-Pineto 0-3, San Donà di Piave-Garlasco 3-1, Fano-Belluno 3-0, Montecchio Maggiore-Savigliano 2-3, San Giustino-Mirandola 3-2, Brugherio-Monselice 3-1.

La classifica: Fano 63; Pineto 62; Macerata 49; Savigliano 43; Garlasco 42; Parma, San Giustino, Geetit Bologna 41; Belluno 40; San Donà di Piave 28; Brugherio 23; Mirandola 21; Montecchio Maggiore 20; Monselice 11.

Marcello Giordano