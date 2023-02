Geetit, speranze e guai Orazi e Govoni non si sono allenati

Per la Geetit è arrivato il momento della verità. Si avvicina un doppio turno casalingo in cui i rossoblù di coach Marzola sono chiamati a giocarsi la stagione: il problema è come. Domani, alle 19, al PalaSavena arriverà San Donà quint’ultima, mentre il 6 marzo Bologna ospiterà Garlasco: vincere domani, significherebbe chiudere aritmeticamente la pratica salvezza, mentre con Garlasco sarà spareggio playoff, per Bologna che deve recuperare tre punti sul settimo posto. Il problema è che il centrale Orazi e il palleggiatore Govoni (nella foto Schicchi), a causa di infortuni patiti con Montecchio e Pineto, rischiano di non esserci.

In settimana non si sono allenati, ieri entrambi erano all’Isokinetic per nuovi esami e terapie nel tentativo di recuperare e tornare in campo già domani, anche se non al meglio. Sono in dubbio, ma determinati a stringere i denti: perché in queste due partite la Geetit si gioca la stagione. Lusetti in regia e Grottoli al centro scaldano i motori, mentre lo staff medico lavora per tentare il recupero in extremis. Marzola dovrà chiedere un’impresa ai suoi con San Donà, nella speranza di poter lavorare al completo in vista dello scontro diretto con Garlasco, che tale sarà solo se Bologna riuscirà a non perdere terreno con San Donà.

Marcello Giordano