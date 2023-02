Geetit, un colpo che sa di playoff

Missione compiuta: la Geetit fa un sol boccone di Montecchio Maggiore e aggancia il settimo posto che significa playoff. E ora può mettere il quinto posto nel mirino. Terzo successo in quattro gare per Bologna e i buoni segnali non si fermano qui. La squadra ha nell’opposto Lugli un punto di riferimento offensivo costante, ancora una volta top scorer di un gruppo che ha ritrovato pure Guerrini (premiato Mvp in virtù dei 11 punti e del 42% in ricezione e del lavoro in difesa) e anche Vinti, che torna su alti standard grazie alla distribuzione in regia di capitan Govoni, che offre quadratura e pure quattro muri punto. Insomma, si avvina la volata finale della stagione e la Geetit lancia chiari segnali di crescita, contro una squadra che dovrebbe giocare con il coltello tra i denti per la lotta salvezza e che invece perde nettamente. Bologna domina e accumula lauti vantaggi fin dalle prime battute di ogni set e nel finale di gara c’è gloria anche per i giovani Oliva e Donati. Peccato solo che i risultati dagli altri campi aiutino fino a un certo punto: Parma perde il confronto diretto con San Giustino, Belluno supera al tie break la seconda Pineto e Garlasco passa soffrendo a Mirandola. Sarebbe potuta essere quinta già ieri sera, Bologna, che conquista comunque un successo che vale il settimo posto parimerito e che mette il quinto posto nel mirino. La Geetit torna a pensare in grande e alla lotta promozione.

Le altre gare: Belluno-Pineto 3-2, Mirandola-Garlasco 1-3, Fano-Savigliano 3-0, Team San Donà di Piave-Brugherio 0-3, Macerata-Monselice 3-0, Parma-San Giustino 1-3.

La classifica: Vigilar Fano 52; Abba Pineto 47; Med Store Tunit Macerata, Savigliano 41; Da Rold Logistics Belluno, San Giustino 32; Garlasco, Geetit Bologna 31; Parma 29; San Donà di Piave, Brugherio 20; Montecchio Maggiore 19; Stadium Mirandola 14; Tmb Monselice 11.

Marcello Giordano