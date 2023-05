Geetit, una conferma aspettando Marzola: il Gruppo Termal affianca ancora il club

di Marcello Giordano

Il mercato stenta a decollare, in casa Geetit. Aspettando novità sulla trattativa per il prolungamento di contratto di Marco Marzola, però, dall’ambiente rossoblù arriva la notizia più attesa: la conferma dell’imprenditore Giorgio Giatti e del gruppo Termal al fianco di Pallavolo Bologna.

Anche nella prossima stagione nel campionato di A3 maschile il club della presidentessa Elisabetta Velabri sarà marchiato Geetit.

Non c’è ancora la firma, ma un’intesa di massima sì, con società e sponsor che si sono dati appuntamento a fine mese per definire alcuni dettagli e siglare la nuova partnership: tra i dettagli resta da capire se come un anno fa Giatti affiancherà o meno due marchi del suo gruppo al club rossoblù, dal momento che nell’ultima stagione tra i partner del club figurava pure Hokkaido.

Bologna conserva così quello che è il suo sponsor principale e un fedelissimo finanziatore del volley bolognese. Buona notizia: anche perché dall’accordo dipendeva ovviamente una fetta imortante del budget di mercato. Geetit è confermata. Marco Marzola non ancora.

Il tecnico attende che la dirigenza lo aggiorni sui piani palestra e logistici in vista della prossima annata, dal momento che Geetit non si dividerà più tra Portomaggiore e San Lazzaro, ma agirà interamente sul territorio della città Metropolitana.

Urgono spazi palestra, ma il maltempo ha rallentato le trattative: ieri sarebbe dovuto andare in scena un faccia a faccia con la dirigenza del Cus Bologna per un accordo sugli spazi per gli allenamenti della prima squadra ed è stato rinviato.

Geetit è comunque pronta ad allenarsi il pomeriggio (lo scorso anno si allenava di mattina), dal momento che è più facile reperire ore disponibili negli impianti di città e provincia, anche perché l’intenzione è quella di indirizzarsi sul mercato su giocatori che siano professionisti a tutti gli effetti.

Nell’ultima annata diversi atleti o avevano un lavoro o studiavano all’università. Alla voce riconferme, insieme con l’allenatore Marzola il diesse Pedretti vorrebbe ripartire anche dagli schiacciatori Guerrini e Maletti, dal libero Brunetti, dal centrale Orazi. E con la riconferma del main sponsor sarà ora più semplice iniziare trattative concrete con le parti in causa.

Da rifare il reparto di cabina di regia, aspettando che il capitano Filippo Govoni faccia sapere se intenda valutare l’idea di rimanere un’altra stagione con il ruolo di secondo palleggiatore, mentre Lusetti è destinato all’addio e a rientrare a Modena dal prestito.