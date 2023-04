Geetit, un’altra impresa

PORTOMAGGIORE (Ferrara)

"Siamo gente di parola, promessa mantenuta", dice raggiante la presidentessa della Geetit Elisabetta Velabri. "Non era scontato, ricordando da dove siamo partiti e la sconfitta in pre season con Monselice, retrocessa. Bravi tutti", insiste coach Marco Marzola. Ebbene sì, dopo la salvezza, arrivano anche i playoff. Più della paura di non farcela può la voglia d’impresa, di centrare un obiettivo non scontato, da parte dei rossoblù. La Geetit può correre per la promozione nel campionato maschile di A2 volley e il prossimo 12 aprile ospiterà Pineto (alle 20.30, orario da confermare) al PalaSavena nella gara di andata degli ottavi. Il tutto dopo aver perso il primo set e aver rischiato buttarsi via e di rovinare la rimonta frutto dei successi con Monselice e Macerata, al cospetto della quartultima della classe. Poi la svolta e la dimostrazione che la panchina e la crescita di singoli e squadra portata avanti da coach Marco Marzola è roba seria. Il tecnico cambia e svolta l’inerzia: dentro Lusetti in regia e Ballan al centro e sono proprio i loro turni di servizio, attacchi di seconda e muri che segnano il 25-17 del secondo set e l’inizio di una nuova partita dopo la sconfitta del primo parziale. Da lì in avanti Bologna domina, con la complicità di un Maletti mvp della sfida, fondamentale in attacco, difesa e con gli ace in battuta, e con il contributo pure di Lugli (l’opposto è il miglior marcatore) e Vinti, gli ultimi a mollare anche all’interno di un primo set complicato, in cui la Geetit avverte la tensione e scende in campo con la sensazione di aver tutto da perdere.

Sensazione che non potrà accompagnarla nei playoff, ai quali arriva di rincorsa e con il ruolo di outsider, da settima in classifica, sorpassando San Giustino (ko a Garlasco) e conquistando l’ultimo posto utile per la corsa promozione, dove affronterà la seconda Pineto, già vincitrice della Coppa Italia. Gara di andata al PalaSavena mercoledì 12, gara di ritorno in Abruzzo domenica 16, con eventuale golden set di spareggio.

Le altre gare: Belluno-Macerata 3-1, Pineto-Montecchio Maggiore 3-0, Savigliano-San Donà di Piave 3-1, Monselice-Fano 2-3, Mirandola-Parma 1-3, Garlasco-San Giustino 3-0.

La classifica: Fano, Abba Pineto 65; Med Store Tunit Macerata 49; Gerbaudo Savigliano 46; Garlasco 45; Parma, Geetit Bologna 44; Da Rold Logistics Belluno 43; San Giustino 41; San Donà di Piave 28; Brugherio 23; Mirandola 21;Montecchio Maggiore 20; Tmb Monselice 12.

Marcello Giordano