Geetit, un’occasione da sogno Vincere e volare ai playoff

di Marcello Giordano

Vincere per coronare una lunga rincorsa e pure un sogno: i playoff. Corre l’ultima giornata della regular season del campionato di A3 maschile di volley e la Geetit ha una grossa occasione: alle 18, ospiterà a Portomaggiore, per indisponibilità del PalaSavena, la Gamma Chimica Brugherio. Alla sfida i rossoblù di coach Marzola arrivano sulle ali dell’entusiasmo grazie all’impresa sul campo di Macerata di una settimana fa. Impresa che, unita ai risultati dell’ultimo turno e degli incroci odierni, ha lasciato un’eredità preziosa da investire: vincendo, i rossoblù saranno certi di andare ai playoff, dal momento che si sfidanola quinta Garlasco con la settima San Giustino. Ai playoff vanno le prime sette e siccome San Giustino è pari punti alla Geetit e Garlasco ne ha uno in più, conquistando tre punti Bologna sarà aritmeticamente dentro. Di più. Qualora Garlasco dovesse perdere 3-2 e Parma cedere a Mirandola (chiamata alla vittoria per avere la certezza dei playout), Bologna si qualificherebbe alla post season da quinta, guadagnando tre posizioni in un colpo solo. Unico errore da non commettere: non sottovalutare Brugherio, quartultima e prossima ai playout, quasi certi, ma non aritmetici. Può essere una giornata storica per la Geetit, che dopo la retrocessione della scorsa stagione è a un passo dai playoff promozione.

Le altre gare: Belluno-Macerata, Pineto-Montecchio Maggiore, Savigliano-San Donà di Piave, Monselice-Fano, Mirandola-Parma, Garlasco-San Giustino.

La classifica: Fano 63; Pineto 62; Macerata 49; Savigliano 43; Moyashi Garlasco 42; Parma, San Giustino, Geetit Bologna 41; Belluno 40; San Donà di Piave 28; Brugherio 23; Mirandola 21; Montecchio Maggiore 20; Monselice 11.