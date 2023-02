Gentilini: "La Fortitudo è chiarezza e fiducia"

di Massimo Selleri Basta dire la parola Fortitudo e Matteo Gentilini si accende parlando di tutto e di più. Nei suoi racconti l’ad della Flats Service, attuale main sponsor della Effe, mescola il passato all’attualità ricordando quello che si è stati e quello che si può diventare se si ha la forza di guardare con fiducia al futuro. Piedi per terra e sguardo in alto, un atteggiamento tipico dei montanari e del resto la sua famiglia proviene da Pietracolora, una frazione di Gaggio Montano, dove l’uomo si è fatto strada in una piccola valle compresa tra due torrenti. "La prima volta che andai a palazzo – racconta Gentilini – era il 1985, avevo 7 anni ed erano i tempi in cui ci chiamavano l’ascensore perché un anno si era promossi in A1 e l’altro si retrocedeva in A2. George Bucci è stato il primo giocatore di cui ho avuto la maglia e la prima vera delusione sportiva arrivò alla final four di Monaco. Ero a Treviso il 30 maggio 2000 quando la Fortitudo conquistò il primo scudetto e fu una gioia immensa, probabilmente la più grande". Perché ha deciso di sponsorizzare l’Aquila? "Lo scorso maggio al dispiacere per la retrocessione si aggiunse la...