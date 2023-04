Già 1.000 tifosi al Gewiss Stadium

Febbre rossoblù? Diciamo che il termometro in settimana ha fatto registrare un significativo rialzo in chiave trasferta di Bergamo: ieri sera erano circa un migliaio i biglietti venduti del settore ospiti del Gewiss Stadium. Ne restano in vendita circa altri settecento e c’è tempo fino alle 19 di oggi. Poi tutte le attenzioni del cassiere rossoblù vireranno sul Bologna-Milan di sabato 15 aprile. Per il big-match del Dall’Ara (calcio d’inizio alle 15) l’ultimo dato ufficiale parlava di 23 mila presenze già garantite, tra abbonati e tagliandi venduti. Ma il dato è sicuramente e alla fine non si andrà lontani dal tutto esaurito. Molto dipenderà anche dall’esito del viaggio di domani a Bergamo.