Già 15mila iscritti per la classica E Piazza Maggiore si prepara per ospitare anche un ’Villaggio’

di Alessandro Gallo

Sarà un’edizione da record. E la quota dei ventimila runner in Piazza Maggiore sarà superato ancora una volta. E’ la StraBologna numero 42, uno dei fiori all’occhiello dell’attività della Uisp di cui è presidente Paola Paltretti. La classica non competitiva delle Due Torri è in programma domenica prossima, dalle 10,30 e, a distanza di sette giorni, sono già 15mila i bolognesi che hanno dato fiducia a questa prova e alle decine di volontari che saranno dislocati lungo il percorso.

Sarà una corsa, senza un vincitore (perché non esiste una classifica ufficiale), ma con la voglia di fare festa. Di mettersi in maglietta e calzoncini e prendere possesso del centro della città, correndo in allegria e in sicurezza, potendo gustare quegli scorci esclusivi che solo Bologna, nella sua forma primaverile, è in grado di regalare.

Il meteo in questi giorni continua ad abbinarsi alla parola allerta? A Bologna, il mondo dei runner che amano la StraBologna, tutto questo è passato quasi del tutto inosservato. Anzi, più piove e più i runner scommettono su una giornata di sole.

A fare la differenza, in meglio, rispetto al passato, anche una delle nuove categorie introdotte da Nicola Fornasari che, di StraBologna, è il motore nonché la mente occulta. Negli anni passati, l’unica classifica vera era quella relativa ai gruppi e alla loro composizione. Da questa stagione è stata introdotta anche la categoria team, per dar modo soprattutto alle aziende dell’hinterland bolognese, di portare in centro centinaia e centinaia di appassionati di corsa.

E, a proposito di corsa, non va dimenticato un aspetto. Ovvero che come sempre il mondo Uisp ha deciso di far vita a una prova nella quale tutti, ma proprio tutti, possano divertirsi. Dal percorso mini, di 3,5 chilometri, adattissimo anche a chi non è particolarmente allenato, a quello medio da 6,5. Per chi, invece, preferisce misure più impegnative e magari vuol capire se un giorno potrà correre la maratona o quantomeno la mezza, ecco la 10 chilometri.

Entusiasmo e passione sembrano essere le parole d’ordine di StraBologna numero 42 che offrirà anche qualche vantaggio. Iscriversi vuol dire assicurarsi quella t-shirt che, grazie ai colori rosso e blu, potrà essere sfoggiato con legittimo orgoglio al Dall’Ara. Iscriversi e avere un pettorale significa anche poter girare, domenica mattina, gratuitamente sui mezzi Tper per raggiungere Piazza Maggiore. E, il pettorale, andrà conservato perché domenica pomeriggio ci sarà la chance di accedere gratuitamente alle piscine Sogese.

Finito? Macché: da venerdì comincerà anche a essere montato quello che diventerà il Villaggio StraBologna. Un altro modo per appropriarsi, in allegria, della città. Senza dimenticare che, mescolato in mezzo alle migliaia di bolognesi, ci sarà il volto più noto del nuoto delle Due Torri. Il Bomber Marco Orsi sarà al suo posto. Non gareggerà, come tradizione, ma passeggerà per le vie del centro gustandosi uno spettacolo che non ha prezzo.