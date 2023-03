Già 20mila biglietti per la sfida ai friulani

Bologna-Udinese, alla ripresa del campionato, è già una partita che al Dall’Ara presenterà un buon colpo d’occhio di spettatori. A nove giorni dalla sfida, che si giocherà domenica 2 aprile alle 12,30, sono già 20 mila le presenze garantite, tra abbonamenti e biglietti venduti. Nel dubbio, la curva Bulgarelli è andata esaurita. Attualmente, con 20.591 spettatori di media (fonte Stadiapostcards.com) per presenze casalinghe il club rossoblù occupa l’undicesimo posto in serie A, indisiando da vicino il decimo posto che oggi è della Sampdoria (20.769 spettatori di media a partita a Marassi). In dodicesima posizione invece c’è la Salernitana (19.445 spettatori di media)