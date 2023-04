Già 23mila biglietti per la sfida al Milan

A undici giorni dalla sfida col Milan di sabato 15 aprile (calcio d’inizio alle 15) c’è già un Dall’Ara con 23mila spettatori garantiti, effetto della somma di abbonati e biglietti venduti. Intanto stamattina la squadra ricomincerà a lavorare alle 11 a Casteldebole con una seduta a porte chiuse che servirà a Motta per saggiare le condizioni di acciaccati e convalescenti. Ieri da Casteldebole non traspariva preoccupazione per la lieve distorsione alla caviglia che domenica ha costretto Moro ad abbandonare il campo nella ripresa. Quanto a Skorupski, assente con l’Udinese per un attacco di influenza, se oggi il portiere sarà sfebbrato potrebbe perfino riaffacciarsi sul campo. Niente Atalanta, invece, per Arnautovic e Cambiaso: nella migliore delle ipotesi se ne riparlerà col Milan.