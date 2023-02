Già 800 biglietti venduti per Firenze

La marcia di avvicinamento al derby dell’Appennino in curva Bulgarelli è cominciata venerdì sera, nei minuti finali della sfida vinta lo Spezia, al grido di "Stiamo arrivando, Firenze stiamo arrivando!". In città c’è fermento per una partita (al Franchi calcio d’inizio alle 18) che i rossoblù affronteranno col vantaggio di 2 punti in più in classifica, forti dei tre conquistati all’andata con Vigiani in panchina. Ieri attorno a mezzogiorno sotto le Due Torri è scattata la prevendita. Il tagliando di curva ospiti costa 20 euro e fino alle 19 di domani è acquistabile dai soli possessori di fidelity card rossoblù. Vendita aperta a tutti, invece, fino alle 19 di venerdì se ci sarà ancora disponibilità di tagliandi. Il dato ufficioso del primo giorno di prevendita parla di 800 biglietti venduti. Il settore ospiti può contenere 2.800 spettatori.