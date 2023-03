Già in 21mila pronti per l’Udinese

Altro passettino verso un Dall’Ara pieno con l’Udinese. Grazie ad altri mille biglietti venduti gli spettatori già garantiti per la sfida con i friulani che andrà in scena domenica alle 12,30 sono 21 mila. Una buona notizia per Casteldebole nel giorno in cui ne esce un’altra che non farà felici i tifosi. A causa dei lavori di rifacimento del manto stradale di via Casteldebole, la strada che costeggia il centro tecnico sul lato dell’unico campo saltuariamente aperto ai tifosi (quello che ospita le partite della Primavera), ‘il ‘Niccolò Galli’ da qui a fine stagione sarà off-limits. Accesso vietato a pedoni e veicoli nell’unica via di accesso al cosiddetto ‘campo della collinetta’, per svolgere i lavori commissionati dal Comune. Ergo: da qui a giugno tutti gli allenamenti saranno a porte chiuse.