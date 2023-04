Giacalone e Gambacorta: l’Emil Banca ribalta Firenze

Rivincita Emil Banca. Nella terzultima di campionato, la formazione di Francesco Brolis passa 17-21 in casa del Firenze 1931 al termine di una sfida combattutissima e si vendita del ko dell’andata. Prestazione di qualità, ma anche di carattere per il Bologna che lotta, ribalta lo svantaggio, resiste ai tentativi dei fiorentini e alla fine si impone con pieno merito grazie a un’eccellente prova collettiva.

A due turni dal termine, sfide interne con Viadana e Florentia decreteranno la classifica, ma intanto con questo successo in casa dei toscani, i rossoblù hanno blindato il quarto posto, posizione che non porta allori, ma almeno gratifica Brolis, il suo staff e la squadra per il lavoro svolto finora.

Nel successo centrato al Lodigiani di Firenze, l’Emil Banca sotto 5-0 in avvio ha ribalta il punteggio con la meta di Teresi e la trasformazioni di Giacalone e al penalty dello stesso trequarti bolognese. Fiorentini ancora avanti nel finale di tempo sul 12-10, poi nella ripresa la meta di Gambacorta e 2 penalty di Sacchetti permettono al Bologna di respingere i tentativi del Firenze e imporsi con pieno merito.

Le altre gare: Imola-San Benedetto 31-27, Cus Siena-Modena 8-53, Viadana-Lions Amaranto 50-7, Jesi-Florentia 12-33. Ha riposato: Formigine.

La classifica: Viadana 80, Modena 77, Florentia 76, Bologna Rugby Club 63, Firenze 1931 51, Jesi 26, Formigine 25, Lions Amaranto 24, San Benedetto 22, Cus Siena 18, Imola 12.

Filippo Mazzoni