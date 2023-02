Giacalone e Rodriguez illudono l’Emil Banca Il derby è del Modena

Il derby arride al Modena che, al Bonori supera 3-24 l’Emil Banca ed estromette in maniera i bolognesi dalla corsa promozione. Alla formazione di Francesco Brolis non basta l’esordio dell’apertura italo-argentina Juan Cruz Rodriguez e il vantaggio 3-0 siglato da Giacalone al 27’ per conquistare la vittoria. Per l’Emil Banca un ko che deve far pensare già al futuro.

Le altre gare: Viadana-Firenze 22-3, Jesina-Imola 24-20, Formigine-Lions Amaranto 5-12, Florentia-Cus Siena 60-0. Riposa: San Benedetto.

La classifica: Viadana 60, Florentia 57, Modena 53, Bologna 39, Firenze 38, Jesi 26, San Benedetto 19, Cus Siena, Formigine e Lions 16, Imola 7.