Giacomo Zagonel è campione d’Italia

Giacomo Zagonel (Polisportiva Masi) ha vinto il titolo di Campione italiano Elite middle nella gara disputata a Entracque (Cuneo). Terzo posto per il compagno di squadra e allenatore Alessio Tenani. Quarta posizione per Viola Zagonel. Bronzo tra i giovanissimi per Iris Rivolta e Zeno Astolfi (under 12), già in evidenza nella gara di Coppa Italia sprint corsa nel borgo e nel forte di Vinadio, così come Martino Magagnoli e Olmo Rivolta (under 14) hanno ottenuti bei risultati nazionali. Proprio a Vinadio ancora una volta in grande spolvero Francesco Mariani, vincitore Elite e sempre più leader di specialità. Nella Elite femminile, vittoria sfumata di un soffio per Viola Zagonel, a 2 secondi dalla compagna di nazionale Caterina Dallera. Con questi risultati Francesco Mariani e Viola Zagonel si confermano al comando delle classifiche di Coppa Italia.