Gianmarco Pozzecco, l’ex Fortitudo Bologna: “Il valore della maglia azzurra? Me lo ha insegnato mia figlia”

Pozzecco e la maglia della Nazionale dedicata alla figlioletta Gala

Bologna, 20 febbraio 2023 – Appassionato, amante del gioco e dei suoi giocatori, il ct Gianmarco Pozzecco si confessa parlando della nazionale, dei suoi giocatori, di Banchero e della sua famiglia, in occasione della presentazione delle nuove maglie dell’Italia griffate Macron.



“Quando abbraccio i miei giocatori, tutti pensano che siano loro ad aver bisogno di quell'abbraccio, ma alla fine la verità è che ne ho bisogno io. E’ la stessa cosa con mia figlia: l'abbraccio perché penso che sia lei ad averne bisogno, invece mi sono reso conto che ne ho più bisogno io (...). Il valore della maglia azzurra me lo ha fatto capire mia figlia quando è nata”.



Emozionato, con gli occhi lucidi, quasi si commuove parlando di sua figlia Gala.

“Sento la responsabilità di fare in modo che gli altri stiano bene, che sia un mio giocatore o mia figlia. Vorrei far rivivere la nostra professione in modo più romantico. Mio padre giocava e percepivo che si divertiva con i suoi compagni di squadra, poi quando allenava i suoi ragazzi venivano a cena a casa nostra, e mi piace pensare che io riesca a ricostruire in una squadra di pallacanestro qualcosa di simile a una famiglia”.



Gli azzurri di Pozzecco saranno impegnati a Livorno per la partita di qualificazione ai mondiali contro l'Ucraina il 23 febbraio e poi a Caceres il 26 contro la Spagna.

“Banchero? Non è cambiata la situazione rispetto a quando ci siamo visti negli Stati Uniti. Ci sta pensando, ha confermato che ci darà una risposta questa estate”.