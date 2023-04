"Gioco e intensità, è un team europeo"

"Il Bologna, per idee di gioco e intensità, è già una squadra europea. Ma questo dev’essere solo il primo step". Mettiamola così: per l’ex ct del ciclismo Davide Cassani, da sempre grande appassionato, dopo anni di dure pedalate in salita si vede un traguardo (parziale) a portata di mano. "Questa squadra con Motta è cambiata tanto, anche a livello di mentalità – dice –. Il lavoro dell’allenatore è sotto gli occhi di tutti. Ma questo dev’essere solo il primo passo nella direzione che tutti noi tifosi sogniamo".

Per essere più espliciti: "Nessuno s’immagina a breve di potere vincere lo scudetto o andare in Champions. Questi risultati devono essere un punto di partenza: adesso che ha imboccato la strada giusta bisogna che la società crei le basi per un futuro molto più roseo di quello che abbiamo vissuto fino a ieri".

Si chiama ambizione. "Vedere un difensore come Posch che parte dalla propria porta, va in attacco e segna con continuità è bellissimo. Anche Orsolini con Thiago è cresciuto. Ma quello che più colpisce è il senso del collettivo".