Giovedì 4 a Empoli Il Sassuolo lunedì 8

La Lega serie A ha comunicato anticipi e posticipi, fino alle 34esima giornata. Ovvero per le gare di campionato che seguiranno il big match con la Juventus, in programma domenica 30 aprile, alle 20.45. I tifosi che speravano in un turno domenicale rimarranno delusi: la trasferta di Empoli, comunque andrà in scena giovedì 4 maggio alle 20.45, come posticipo del turno infrasettimanale. Di conseguenza in posticipo il Bologna giocherà anche il turno successivo: altra trasferta, questa volta a Reggio Emilia sul campo del Sassuolo, con calcio d’inizio fissato alle 20.45.

m. g.