Gioventù, progetti e ambizioni La Rari Nantes guarda in alto

La promozione centrata il 10 luglio, dopo una splendida cavalcata tra campionato e playoff, battendo la Brizz Acireale, la rivoluzione estiva e poi la ripartenza, difficile.

Ma sempre con ben chiara idee e con alle spalle una società che non ha mai fatto mancare il proprio sostegno. La Rari Nantes guarda al 2023 come l’anno della conferma e della risalita in classifica, in un campionato difficile, impegnativo, ma al tempo stesso avvincente e tutto da vivere, come è la serie A1 femminile. Da quest’oggi, dopo qualche giorno di riposo, riprende la preparazione della Rari Nantes Bologna in vista del ritorno in vasca, previsto per sabato n casa, alla piscina Sterlino contro la capolista Sis Roma nella penultima giornata di serie A1 femminile.

"E’ stato un 2022 decisamente positivo per noi – conferma l’allenatore della prima squadra e direttore tecnico del settore giovanile Andrea Posterivo – dopo un lungo periodo siamo tornati in A1. L’anno va diviso tra l’entusiasmo della prima parte, alla consapevolezza del momento e delle difficoltà che abbiamo attraversato in questo avvio del massimo campionato. Detto ciò vivo questa A1 e voglio che le ragazze abbiamo la consapevolezza di godersi questo momento e l’opportunità di giocare al massimo livello possibile e di confrontarsi con le migliori squadre d’Italia".

A tal proposito la Rari Nantes Bologna è un punto di riferimento a livello regionale e non solo, sia al maschile con gli ottimi risultati ottenuti in tutte le categorie, che in questo caso al femminile.

"Parlando del settore femminile, siamo un traino per tutto il movimento, ci fa piacere ovvio e speriamo che questo possa essere di aiuto per far crescere anche altre realtà. Da questo punto di vista la promozione in A1 non è un punto di arrivo, ma di partenza. Abbiamo rinforzato la prima squadra, ma vogliamo continuare a lavorare e investire anche sulle giovanili che sono e devono essere una linfa per continuare a crescere".

L’approccio della prima squadra, in A1, non è stato semplice.

"Abbiamo raccolto meno di quello che potevamo fare, complice un calendario che ci ha messo subito difronte gli scontri diretti, quando eravamo ancora in rodaggio. Devo dire che le ragazze hanno lavorato tanto, da questo punto di vista non posso rimproverare loro nulla. Il gruppo si è coeso e le situazioni negative hanno permesso alle ragazze di diventare ancor più unite e forti, trovando la chiave giusta per crescere".

E i propositi per il futuro? "Dobbiamo continuare a lavorare, farlo se possibile ancora meglio e alzare qualità del nostro lavoro, dando continuità al percorso iniziato tanti anni fa e premiando con i risultati la società per la grande attenzione che ha sempre riposto in noi".