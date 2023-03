Girone B, apre il Bentivoglio alle 16 Insidie per Progresso e Granamica

Si aprirà alle 16 con la sfida tra Savignanese e Bentivoglio la 34° giornata del girone B di Eccellenza. Il team di Nicola Galletti, alla prima storica stagione in Eccellenza, è già stato capace di raccogliere 46 ed è a un passo dalla salvezza. Fatta eccezione per Del Duca-Pietracuta (in programma alle 16,30), tutte le altre sfide si giocheranno regolarmente alle 20,30.

Il Progresso di Franco Farneti, che vuole mantenere il secondo posto che significherebbe accesso agli spareggi nazionali, sarà di scena sul terreno di gioco del Sant’Agostino mentre il Medicina Fossatone di Giangiacomo Geraci, quinto ed in ottimo stato di forma, farà visita alla Valsanterno. Appuntamento esterno anche per il Granamica di Davide Marchini, impegnato sul campo del Classe, mentre il Castenaso di Marco Gelli giocherà tra le mura amiche contro il Futball Cava Ronco.

Il programma: Castenaso-Futball Cava Ronco, Cattolica-Comacchiese, Classe-Granamica, Del Duca-Pietracuta (ore 16,30), Masi Torello-Sanpaimola, Sant’Agostino-Progresso, Savignanese-Bentivoglio (ore 16), Tropical Coriano-Russi, Valsanterno-Medicina Fossatone, Victor San Marino-Diegaro.

La classifica: Victor San Marino 79, Progresso 70, Sanpaimola 65, Russi 60, Medicina Fossatone e Savignanese 58, Granamica 55, Diegaro 52, Castenaso 48, Futball Cava Ronco 47, Bentivoglio 46, Pietracuta 42, Tropical Coriano 40, Masi Torello 38, Classe 33, Sant’Agostino 32, Valsanterno 27, Cattolica 18, Comacchiese e Del Duca 16.