Gli ORI del Coni Emilia-Romagna di Dondi. Tarlazzi, Samele, Santandrea, Piccolantonio e Testoni sfilano all’Accademia di Modena

Campioni in passerella, nell’aula Magna dell’Accademia Militare di Modena. In totale 176 premiati, molti di Bologna. Quattordici le medaglie d’oro: per Bologna sorridono Martina Santandrea (ritmica), Luigi Samele (scherma) e Rebecca Tarlazzi, Giovanni Piccolantonio e Asya Sofia Testoni per il mondo del pattinaggio. Trentadue gli argenti: tra questi Andrea Kimi Antonelli (automobilismo), Marcello Beda (canoa), Giulio Pinali (volley), Davide Campagnoli e Serena Monduzzi (nuoto pinnato), Federico Calzolari (Fisr), Federico Rossi (Fisr), Mattia Spoto (Fitp).

Ben 130 infine i bronzi: per Bologna premiati dal presidente del Coni Emilia-Romagna Andrea Dondi, Filippo Caliceti, Sergio Galletti, Nicola Neri, Fabio Parma, Marco Palmieri, Matteo Montanari, Monica Menegozzi, Barbara Bruni Cerchier, Laura Bugo, Costanza Cocconcelli, Michele Vitali, Davide Minarini, Francesca Ponti, Mattia Zanetti, Edoardo Di Credico, Marco Genovesi, Fabiana Baraldi, Andrea Minarelli, Igor Pinardi, Nicolò Buganè, Sebastiano Lambertini, Raoul Allegranti, Caterina Artoni, Alessandro Liberatore, Micol Mills, Roberto Agnini, Diego Bollettinari e Niccolò Strano.